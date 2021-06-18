Железорудное сырье признали самым волатильным на мировом рынке

Железорудное сырье признали самым волатильным на мировом рынке

Железная руда, заметно подорожавшая в первые дни ралли на сырьевых рынках, сейчас демонстрирует наибольшую волатильность цен среди сырьевых товаров, пишет Bloomberg.

Всего примерно за месяц цены на железную руду, широко используемую в сталелитейной промышленности Китая, подскочили до рекордной отметки, ушли на "медвежью" территорию, а затем вернулись к "бычьему" рынку. С учетом резких колебаний цен за последние 30 дней руда стала самым волатильным из примерно двух десятков наиболее торгуемых сырьевых товаров в мире.

Неустойчивость цен на железную руду во многом обусловлена неопределенностью относительно того, как политика китайского правительства повлияет на спрос со стороны сталелитейных заводов страны, отмечает агентство.

Китай хочет сократить производство стали, но при этом контролировать цены, а также уменьшить инвестиции, но сохранить рабочие места, говорит аналитик консалтинговой компании Kallanish Commodities Ltd. Томас Гутьеррес. "С изменениями в политике, направленными на сохранение желаемого баланса между этими целями, прогноз для стали будет соответственно улучшаться или ухудшаться", - говорит он.

Цены на железную руду выросли более чем в два раза за последний год на фоне оживления экономики Китая после пандемии коронавируса благодаря мерам налогово-бюджетного стимулирования и смягчению денежно-кредитной политики. Теперь необходимо сдержать инфляционное давление, которое возникло, что означает ужесточение условий кредитования и сокращение расходов на строительство.

К этому добавляются планы Пекина по переходу на углеродно-нейтральную экономику, объявленные председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом году, которые потребуют значительного сокращения выпуска стали.

Рынок железной руды, который обычно следует за динамикой цен на сталь, реагирует на то, как может показать себя эта противоречивая политика, пишет Bloomberg. Фьючерсы на желруду в Сингапуре 12 мая подорожали до рекордных 233,75 долл. за тонну. Две недели спустя их стоимость упала до 170,5 долл. за тонну, однако это по-прежнему более чем вдвое превышает средний показатель с начала торгов этим товаром в 2013 году.

МинПром по материалам Интерфакс

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