Металлургические предприятия Италии в мае нарастили выплавку стали на 18,8%

Металлургические предприятия Италии в мае увеличили производство стали на 18,8% по сравнению с маем 2020 года – до 2,21 млн т.



Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные итальянской ассоциации производителей стали Federacciai.



Ассоциация объясняет резкий рост производства стали сравнением с низкими показателями мая 2020 года из-за локдауна в связи с пандемией коронавируса.



По сравнению с апрелем итальянские металлурги увеличили производство стали на 7,5%.



Выпуск плоского проката в мае увеличился на 46%, до 1 млн т. Также итальянские металлурги за месяц увеличили производство сортового проката на 22,9%, до 1,3 млн т.



В январе-мае Италия увеличила производство стали на 27% по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 10,5 млн т.



Напомним, что по итогам 2020 года Италия снизила производство стали на 12,2% по сравнению с 2019 годом – до 20,35 млн т.



