Металлургические предприятия Италии в мае нарастили выплавку стали на 18,8%

Металлургические предприятия Италии в мае нарастили выплавку стали на 18,8%

Металлургические предприятия Италии в мае увеличили производство стали на 18,8% по сравнению с маем 2020 года – до 2,21 млн т.

Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные итальянской ассоциации производителей стали Federacciai.

Ассоциация объясняет резкий рост производства стали сравнением с низкими показателями мая 2020 года из-за локдауна в связи с пандемией коронавируса.

По сравнению с апрелем итальянские металлурги увеличили производство стали на 7,5%.

Выпуск плоского проката в мае увеличился на 46%, до 1 млн т. Также итальянские металлурги за месяц увеличили производство сортового проката на 22,9%, до 1,3 млн т.

В январе-мае Италия увеличила производство стали на 27% по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 10,5 млн т.

Напомним, что по итогам 2020 года Италия снизила производство стали на 12,2% по сравнению с 2019 годом – до 20,35 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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