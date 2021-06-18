Корбан подал иски против совладельца "Цитруса" на 1 млрд гривен

В компании заявили, что тоже обратятся в суд - с иском о клевете.

Корбан подал иски против совладельца "Цитруса" на 1 млрд гривен
Фото: Сергей Нужненко

Бизнесмен Геннадий Корбан, владелец 50% доли ООО "ВТ-Инвест" группы компаний "Цитрус", подал четыре судебных иска на более чем на 1 млрд гривен к совладельцу компании Григорию Топалу.

Об этом Корбан сообщил в фейсбуке.

Он рассказал, что специалисты провели аудит деятельности компании и нашли нарушения.

"Три месяца хватило для проведения углубленного анализа и аудита компании. Специалисты изучали документы кропотливо. А еще открыли вещи, о которых не привычно говорить вслух", - отметил Корбан.

По его словам, в компании происходят оптимизация налогов путем незаконного перевода долгов без согласия кредиторов, передача оборотных товаров на безвозмездной основе компаниям-спутникам, а также долгосрочное "серое" растаможивание товаров.

Кроме судебных исков, юристы Корбана также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

В "Цитрусе" не согласились с заявлением бизнесмена и назвали его информацию неправдивой и манипулятивной.

"В рамках судебного процесса, где мы обжалуем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан вправе управлять 50% долей в компании «ВТ-Инвест», которая не имеет никакого отношения к группе компаний «Цитрус»", - сообщила пресс-служба компании.

В "Цитрусе" также заявили, что "не знали об аудите, оплачивают все налоги в рамках действующего законодательства, полностью ведут прозрачную деятельность и не практикуют бесплатную передачу «оборотных товаров»".

"Вероятно, настало время обратиться с иском в суд за клевету", - добавили в пресс-служба.

Напомним, Корбан стал совладельцем сети магазинов техники "Цитрус" в марте этого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожаетЦена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Укравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантиюУкравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантию
Инициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странамИнициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странам
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский получил 2,8 млн гривен от ОВГЗ и вложил их обратноЗеленский получил 2,8 млн гривен от ОВГЗ и вложил их обратно
Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривенИз вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен
ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендовПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов
"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень
ЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грнЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн
"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен
У киевлян забрали в госбюджет 14 млрд грн, - депутат "УДАРа"У киевлян забрали в госбюджет 14 млрд грн, - депутат "УДАРа"
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривенВ Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен
Южная Африка вольет в свою металлургию 44 млрд долл.Южная Африка вольет в свою металлургию 44 млрд долл.
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестицийВ Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
Последние новости
Подгружаем последние новости