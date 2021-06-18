Суд вернул государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционе

По данным НАБУ, путем сговора их по заниженной стоимости продали заранее определенному частному предприятию.

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества государственного предприятия "Национальная кинематека Украины".

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Поэтому 14 зданий и сооружений общей площадью более 5 тыс. кв. м, размещенных на 8 га на окраине Киева , должны быть возвращены в собственность государства.

В НАБУ сообщили, что аукцион был проведен незаконно, поэтому было открыто уголовное производство.

"По данным следствия, из-за сговора служащих Министерства культуры, ГП «НКУ», арбитражного управляющего госпредприятия, а также частных лиц указанные здания продали на аукционе по заниженной стоимости заранее определенному частному предприятию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическое лицо, которое было лишено возможности принять участие в аукционе, подало иск о признании его недействительным из-за нарушения правил. НАБУ вошло в дело в качестве третьего лица, и на основании собранных детективами материалов досудебного расследования, 15 февраля 2021 года Хозяйственный суд города Киева признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества ГП «Национальная кинематека Украины».

16 июня 2021 года суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции, и оно вступило в законную силу.

Напомним, в марте в собственность государства вернули два незаконно отчужденных общежития НАУ, которые в 2015 году с помощью поддельных документов перевели в коммерческую структуру.