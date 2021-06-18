Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%

Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%

Украинские предприятия в январе-апреле 2021 года нарастили экспорт титаносодержащих руд и концентрата на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 262,04 тыс. т. В денежном выражении экспорт этого сырья вырос на 11,8% – до 67,4 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

По итогам мая экспорт титаносодержащих руд из Украины упал на 15,3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 32,4 тыс. т. В денежном выражении показатель снизился на 18,8%, до 9,4 млн долл.

Больше всего украинских титаносодержащих руд импортировал Китай – 24,4%. На втором месте РФ (15,3%), а на третьем – Турция (14,5%).

Украина является одной из немногих стран, имеющих замкнутый цикл производства в титановой отрасли – от добычи титаносодержащих руд и их переработки до производства готовой продукции.

МинПром по материалам ГМК Центр

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