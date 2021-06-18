Зеленский получил 2,8 млн гривен от ОВГЗ и вложил их обратно

Президент Владимир Зеленский получил 2,78 млн гривен дохода от облигаций внутреннего государственного займа и сразу вложил их обратно, купив 100 ОВГЗ на общую сумму 2,73 млн гривен.

Об этом сообщается в извещениях о существенных изменениях в имущественном состоянии, внесенных в Единый государственный реестр деклараций 11 июня (получение дохода, инвестиция).

В марте 2021 года в ежегодной декларации президент Зеленский указал, что доходы его семьи за год составили 22,747 млн гривен, в том числе доход от ценных бумаг в размере 203,6 тыс. гривен.

Тогда у президента было 98 государственных облигаций номинальной стоимостью 25 862 грн каждая.

В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Тогда Зеленский не задекларировал доход от ОВГЗ и лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с неподачей сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.