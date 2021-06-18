Гостиный двор с 29 июня перейдет в управление Минкультуры

Гостиный двор перейдет в управление Министерства культуры и информационной политики с 29 июня. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава МКИП Александр Ткаченко.

"Наконец-то Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня", - отметил он.

После завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы.

Напомним, что с 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Но региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри, проводили культурные мероприятия, приглашали общественность. Спустя три месяца активной деятельности активистов избили и выгнали, но они через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, но здание до сих пор фактически находилось на балансе застройщика. Подробнее читайте об этом в материале LB.ua "Гостинний двір. Історія ганебної бездіяльності".

В январе 2021 года экс-нардеп, советник Кличко Игорь Луценко сообщил, что Александр Ткаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусства.

11 февраля депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины столицы. Кличко отметил, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева , разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал правительство завершить передачу Гостиного двора общине города. Мэр Киева подчеркнул, что пока продолжаются манипуляции отдельных чиновников, здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии. А город не может начать его реконструкцию.

19 мая Правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.