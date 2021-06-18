Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен

Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен

Государственное бюро расследований со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество с грузовых вагонов "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, группировка была хорошо организована, имела четкую структуру и иерархию. В ее состав входило более 30 человек, среди которых правоохранители, работники железной дороги и гражданские.

"Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. После участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили украденное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 минут до часа", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в Запорожской области, которые также входили в состав группировки, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.

По предварительным расчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные доходы.

Отмечается, что ГБР следила за группой почти год. В результате, следователи сообщили о подозрении семи лицам: руководительнице группировки, двум инспекторам полиции Запорожской области, начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" и трем гражданским.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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