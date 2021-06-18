ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов

За три года государство "отбило" треть суммы, потраченной на докапитализацию.

ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов
Фото: phl.com.ua

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 19,4 млрд гривен дивидендов, то есть 80% чистой прибыли 2020 года.

Об этом банк сообщил на своем сайте в пятницу, 18 июня.

По словам главы наблюдательного совета банка Шэрон Искья, за три последних года после национализации ПриватБанка он принес госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.

Для сравнения, в 2020 году банк отдал в госбюджет 24,5 млрд гривен, в 2019 - 11,5 млрд.

"Четыре года назад из налогов украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк - крупнейший донор бюджета среди госбанков. ПриватБанк доказывает, что государственная компания может и должна быть эффективной", - сказала она .

Напомним, что чистая прибыль ПриватБанка в 2020 году составил 24,3 млрд грн.

В декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк в связи с его неплатежеспособностью. На его докапитализацию всего государство потратило более 155 млрд гривен.

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