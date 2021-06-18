ArcelorMittal завершил продажу своих акций в Cleveland-Cliffs

ArcelorMittal, ведущий производитель стали в мире, заявил в пятницу, что завершил продажу оставшейся доли в Cleveland-Cliffs, крупнейшем американском производителе железорудных окатышей, выручка от которой будет использована для выкупа собственных акций.



Стоимость, полученная в результате продажи обыкновенных акций Cleveland-Cliffs, будет возвращена акционерам в рамках новой программы обратного выкупа обыкновенных акций ArcelorMittal на сумму 750 млн долларов, сообщили в пресс-службе ArcelorMittal. Эта новая программа обратного выкупа акций начнется немедленно и последует за предыдущей программой обратного выкупа, которая теперь завершена.



Продажа оставшихся обыкновенных акций Cleveland Cliffs доводит общую сумму денежных поступлений от продажи ArcelorMittal USA до 1,9 млрд долларов, которые будут возвращены акционерам ArcelorMittal путем обратного выкупа акций.



ArcelorMittal North America Holdings LLC продолжает держать привилегированные акции без права голоса, выкупаемые по опциону Cleveland-Cliffs примерно на 58 млн обыкновенных акций или денежный эквивалент стоимости таких обыкновенных акций.



Акции американской металлургической компании Cleveland-Cliffs взлетели на 14,55% по итогам торгов в среду, 9 июня, и достигли отметки 23,22 доллара за бумагу — это максимальный уровень с января 2014 года. На постмаркете в четверг котировки компании продолжили рост, прибавив еще 2,45%.



В первом квартале 2021 года выручка Cleveland-Cliffs взлетела более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 4,05 миллиарда долларов.



Крупнейший производитель железорудных окатышей в Северной Америке Cleveland-Cliffs купил сталелитейные активы корпорации ArcelorMittal в США за 1,4 млрд долларов в сентябре 2020 года.



