Минэнерго анонсировало изменение тарифов на электроэнергию

Обновленная модель тарифов будет представлена на следующей неделе.

Минэнерго анонсировало изменение тарифов на электроэнергию
Фото: hvylya.net

Министерство энергетики анонсировало изменении тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля. Они будут представлены на следующей неделе, сказал министр Герман Галущенко в пятницу во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Обновленная модель ПСО будет представлена на следующей неделе. Мы хотим сделать определенный горизонт этого изменения, чтобы увидеть стабильность тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который позволит обеспечить социально уязвимые слои населения", - сказал Галущенко.

По словам министра, правительство планирует вернуть льготный тариф на первые 100 кВт-час в месяц. "В объема потребления в стране на 16 млн домохозяйств речь идет о 41% населения", - сказал Галущенко.

По данным пресс-службы Минэнерго, для этой категории населения тариф будет уменьшен.

Горизонт новой модели ПСО - 4 года.

Напомним, до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Позже его действие продлили на апрель, а затем - и на май-июнь.

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