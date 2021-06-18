Бомбоубежище во Львове продали за 5,2 млн грн

Здание 1976 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии.

Бомбоубежище во Львове продали за 5,2 млн грн
Фото: privatization.gov.ua

17 июня состоялся онлайн-аукцион по приватизации недвижимости во Львове, по результатам которого нежилое здание 1976 года постройки продали за 5,2 млн грн.

Фото: privatization.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, за право собственности на актив на открытых торгах соревновались 16 участников, которые увеличили цену в 12,6 раз со стартовых 413 220 грн до 5205900 грн.

"Объектом приватизации является нежилое здание 1976 года постройки площадью 97 кв. м на ул. Навроцкого, 1. Раньше его использовали в качестве хранилища - сооружение углублено в землю, построено в основном из бетона и имеет 10 отдельных помещений. По состоянию на сейчас техническое состояние здания и помещений - неудовлетворительное", - говорится в сообщении.

Фото: privatization.gov.ua

Фото: privatization.gov.ua

В Фонде госимущества также отметили, что дальше победитель должен подписать протокол о результатах торгов, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. Только после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.

Самую высокую цену предложил предприниматель Александр Сокотун. По данным YouControl, он является руководителем и учредителем нескольких предприятий, которые занимаются строительным и ресторанным бизнесом.

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