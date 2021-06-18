Канадская Teck Resources хочет удвоить производство меди

Канадская горнодобывающая компания Teck Resources планирует удвоить производство меди к 2023 г. в ответ на увеличение спроса на этот металл благодаря общему экономическому подъему и переходу с безуглеродной экономике.



В 2020 г. на предприятиях Teck Resources было получено 276 тыс. т меди в концентрате, на 7,1% меньше, чем годом ранее, и на 14,8% меньше, чем в рекордном для компании 2016 г. Но по итогам первого квартала 2021 г. был зафиксирован небольшой рост до 71,7 тыс. т.



Как сообщает компания, планы расширения производства разработаны для всех активов - рудников Highland Valley в Канаде, Antamina в Перу, Carmen de Andacollo и Quebrada Blanca в Чили. По оценкам генерального директора Teck Resources Дона Линдсея, к 2050 г. мировое потребление меди возрастет примерно в 2,3 раза по сравнению с текущим уровнем.



