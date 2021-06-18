Укравтодор разместил еврооблигации на 700 млн долл

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разместило еврооблигации на $700 млн со ставкой 6,25%, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.



Он отметил, что впервые в Украине под госгарантии "Укравтодор" выпустил евробонды, со сроком обращения семь лет, на Лондонской фондовой бирже. По его словам, евробонды получили исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США .



"В ходе размещения „Укравтодор“ получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", — написал Кубраков.



Организаторами выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Dragon Capital при участии "Укрэксимбанка".

