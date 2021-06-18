"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали число клиентов, которых коснулось повышение цены по месячному тарифу почти до 12 грн за куб.

"Ноль украинцев получают газ от "Нафтогаза" по цене 11,94 грн за куб. Более миллиона украинцев получают газ от Нафтогаза по цене 7,96 грн за куб", - сообщила пресс-служба компании, отреагировав на "манипуляции" экспертов.

Там напомнили, что клиенты ГК "Нафтогаз Украины" с 1 мая автоматически были переведены на годовой тарифный план "Фиксированный" (согласно постановлению НКРЭКУ).

"То есть наши клиенты продолжают платить в рамках годового тарифного плана по одной из самых выгодных цен на рынке - 7,96 грн/куб.м. И без повышений цены на газ до конца апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что подключение к тарифному плану «Месячный" происходит только по желанию клиента. Новые клиенты компании тоже автоматически присоединяются к годовому предложению с ценой 7,96 грн/куб.м.

"Если, например, в августе-сентябре произойдет значительное снижение цен на европейских хабах, то цена на газ в рамках тарифного плана «Месячный» также будет уменьшаться", - добавили в компании.

В ГК объяснили, что нынешняя цена на газ в тарифном плане «Месячный» обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть более 270 долларов за тысячу кубометров.

Причинами подорожания газа компания считает искусственные ограничения на поставки со стороны РоSSии с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", а также высокие цены на сжиженный газ в Азии.

Напомним, что до мая "Нафтогаз" продавал газ по 6,86 грн по месячному тарифу, но с 1 мая все газоснабжающие компании должны были перевести бытовых потребителей на годовые тарифы с фиксированной ценой.

Большинство крупных газоснабжающих компаний установили летнюю цену на уровне около 8 гривень за кубометр, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 гривни до 13,50 гривни.