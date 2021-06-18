Счет в банке украинцам будут открывать по-новому, - Нацбанк

Нацбанк определил новые правила, по которым можно открыть счет в банке, без предоставления бумажных документов. Для того, чтобы открыть счет, достаточно будет прийти в банк со смартфоном. Кроме того, НБУ внес также изменения в некоторые другие правила, связанные с открытием счетов в банках.

Украинцам будут открывать счета в банке по-новому: подробности от Нацбанка

НБУ разрешил украинцам оформлять счет в банках по-новому. При его оформлении гражданам теперь не обязательно идти в банк с пакетом бумажных документов: достаточно будет лишь смартфона.

Правда, в смартфоне должно быть установлено приложение "Дія", в котором есть все необходимые документы, удостоверяющие личность: е-паспорт, е-свидетельство о рождении, электронный загранпаспорт, а также ИНН в электронном виде.

Украинцам будут открывать счета в банке по-новому: подробности от Нацбанка

Кроме того, Нацбанк также расширил возможности для управления счетами условного хранения (эскроу).

Теперь эти счета могут открывать частные нотариусы для осуществления функций взыскания долга с должника и передачи его бенефициару. А бенефициар при этом может распоряжаться таким счетом на свое усмотрение. Например, дать банку распоряжение, чтобы тот перечислил деньги с такого счета в пользу третьего лица.

Кроме того, НБУ внес изменения в порядок оформления счетов международных организаций. Теперь от них требуется меньше документов для открытия счета в банке. В общем, бюрократическая составляющая существенно сократилась.

Нацбанк также определил порядок открытия счетов в банках для ООН.


Марченко Любов, Тудей

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