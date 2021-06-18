НБУ начнет сворачивать антикризисные меры
Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов.
Национальный банк начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Об этом на пресс-брифинге
Согласно Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис.
Что будет сворачивать НБУ
Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.
Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.
Также будут ограничены объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, из сентября — до 3 млрд грн.
В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.
Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.
Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это даст стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.
При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.
Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.
В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.
Напомним
21 декабря 2020 года Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021).