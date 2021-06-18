НБУ начнет сворачивать антикризисные меры

Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов.

НБУ начнет сворачивать антикризисные меры

Национальный банк начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Согласно Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис.

Что будет сворачивать НБУ

Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.

Также будут ограничены объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, из сентября — до 3 млрд грн.

В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.

Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.

Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это даст стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.

Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.

Напомним

21 декабря 2020 года Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021).

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