НБУ начнет сворачивать антикризисные меры

Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов.

Национальный банк начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Согласно Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис.

Что будет сворачивать НБУ

Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.

Также будут ограничены объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, из сентября — до 3 млрд грн.

В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.

Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.

Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это даст стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.

Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.

Напомним

21 декабря 2020 года Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021).