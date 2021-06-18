"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен
Европейские цены подскочили до 270 долларов за тысячу кубометров.
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила розничную цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен.
На сайте предприятия сообщается, что стоимость кубометра в тарифном плане "Месячный" составляет 11,94 грн, тогда как по годовому тарифу население до мая 2022-го будет получать газ по 7,96 грн.
"Цена на газ в тарифном плане «Месячный» обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть более 270 долларов за тысячу кубометров", - заявила ГК "Нафтогаз".
Причинами подорожания газа компания считает искусственные ограничения на поставки со стороны РоSSии с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", а также высокие цены на сжиженный газ в Азии.
Компания подчеркивает, что тарифный план "Месячный" является индикативным, подключение к нему возможно только по желанию клиента.
Напомним, что до мая "Нафтогаз" продавал газ по 6,86 грн по месячному тарифу, но с 1 мая все газоснабжающие компании должны были перевести бытовых потребителей на годовые тарифы с фиксированной ценой.
Большинство крупных газоснабжающих компаний установили летнюю цену на уровне около 8 гривен за кубометр, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 грн до 13,50 грн.