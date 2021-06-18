Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза

Как свидетельствуют данные исследования GlobalLogic, за последние семь лет экспортные поступления в экономику Украины от IT-индустрии выросли втрое, пишет investory.news.

Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза
Фото: olson.lviv.ua

Обнадеживающие цифры

Если в 2014 году экспорт IT-услуг составил $1,5 млрд, то по итогам 2020-го — рекордные $5 млрд. Наибольший скачок роста зафиксировали в 2019 году — тогда экспортные поступления от IT увеличились за год на 30%.

При этом количество инженеров за последние семь лет выросло также втрое и в 2021 достигло 213 тыс.

Поэтому количество инженеров в Украине увеличивается почти на 20% в год. Но потребность в квалифицированных кадрах — более чем на 30%. И эта цифра растет.

Сейчас один IT-специалист приносит в экономику страны более $22 тыс. в виде экспорта от IT-услуг.

Это говорит о том, что развитие IT и экономики Украины связаны с ростом квалифицированных инженеров, отмечают аналитики.

Контекст

  • Согласно статистике анонимной платформы поиска работы в IT Djinni, с начала 2021 года количество вакансий впервые превысило количество кандидатов. В мае на платформе было открыто около 20 тыс. позиций, а претендентов — чуть более 16 тыс. Для исследования компания использовала внутреннюю статистику и данные из открытых источников, таких как BRDO, Djinni и др.
  • Каждый пятый выпускник IT-специальностей закончил один из трех ведущих профильных вузов страны — Киевский политехнический институт (НТУУ КПИ им. И. Сикорского), НУ «Львовская политехника» или Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ).

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