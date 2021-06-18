Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза

Как свидетельствуют данные исследования GlobalLogic, за последние семь лет экспортные поступления в экономику Украины от IT-индустрии выросли втрое, пишет investory.news.

Фото: olson.lviv.ua

Обнадеживающие цифры

Если в 2014 году экспорт IT-услуг составил $1,5 млрд, то по итогам 2020-го — рекордные $5 млрд. Наибольший скачок роста зафиксировали в 2019 году — тогда экспортные поступления от IT увеличились за год на 30%.

При этом количество инженеров за последние семь лет выросло также втрое и в 2021 достигло 213 тыс.

Поэтому количество инженеров в Украине увеличивается почти на 20% в год. Но потребность в квалифицированных кадрах — более чем на 30%. И эта цифра растет.

Сейчас один IT-специалист приносит в экономику страны более $22 тыс. в виде экспорта от IT-услуг.

Это говорит о том, что развитие IT и экономики Украины связаны с ростом квалифицированных инженеров, отмечают аналитики.

Контекст