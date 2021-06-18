Нацбанк ожидает замедления инфляции осенью

Национальный банк ожидает замедления инфляции осенью из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучшего урожая и стабилизирующего влияния монетарной политики. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк ожидает замедления инфляции осенью
Фото: biz.censor.net

Что говорят в НБУ

«В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности на факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года», — говорится в сообщении.

Ожидания по инфляции

Однако инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

«Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большого урожая. Сдержанная монетарная политика НБУ успокоит инфляционные ожидания и ослабит фундаментальное инфляционное давление на горизонте воздействия (9 месяцев), в том числе из-за валютного канала», — подытожил регулятор.

Напомним

В мае рост потребительских цен достиг 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла.

Значительный вклад имела также низкая база сравнения прошлого года.

Базовая инфляция в мае также ускорилась — до 6,9% г/г в первую очередь из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов питания, составляющей производства которых масло.

Национальный банк Украины (НБУ) в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.

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