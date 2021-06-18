Минфин обновил график выплат по госдолгу в 2021 году
Министерство финансов обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу согласно действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года.
Министерство финансов обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу согласно действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года. Об этом пишет Finclub со ссылкой на министерство финансов.
Сколько необходимо выплатить
По данным Минфина, до конца года необходимо выплатить 368,4 млрд грн,
Больше всего долговая нагрузка по госдолгу приходится на сентябрь — 104,2 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу — 22,8 млрд грн, по внешнему — 8,14 млрд грн.
В июне Украина должна вернуть кредиторам — 74,6 млрд грн,
Напомним
По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,28 млрд грн ($90,17 млн).
31 мая Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варранты, VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Выплата составила $40,75 млн.
В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млн грн, $ 964 млн и 112 млн евро.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.