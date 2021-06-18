Минфин обновил график выплат по госдолгу в 2021 году

Министерство финансов обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу согласно действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года.

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Министерство финансов обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу согласно действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года. Об этом пишет Finclub со ссылкой на министерство финансов.

По данным Минфина, до конца года необходимо выплатить 368,4 млрд грн, в т. ч. по внутреннему долгу — 249,6 млрд грн, по внешнему — 118,8 млрд грн.

Больше всего долговая нагрузка по госдолгу приходится на сентябрь — 104,2 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу — 22,8 млрд грн, по внешнему — 8,14 млрд грн.

В июне Украина должна вернуть кредиторам — 74,6 млрд грн, в т. ч. по внутреннему долгу — 62,8 млрд грн, по внешнему — 11,8 млрд грн.

Напомним

По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,28 млрд грн ($90,17 млн).

31 мая Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варранты, VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Выплата составила $40,75 млн.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млн грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.