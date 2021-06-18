Япония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейки

Япония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейки

Как сообщает Argus Media, Япония подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Китаем антидемпинговых пошлин на экспорт продукции из нержавеющей стали из Японии.

Правительство Японии 11 июня официально запросило консультации с Китаем по пошлинам в соответствии с соглашением ВТО. Япония планирует согласовать с правительством Китая график консультаций. Процесс консультационной встречи направлен на поиск взаимоприемлемого решения перед подачей запроса в ВТО о создании комиссии для изучения спора.

Министерство торговли и промышленности Японии заявило, что неоднократно просило Китай отменить пошлины в ВТО и на двусторонних переговорах, утверждая, что пошлины могут нарушать общее соглашение ВТО по тарифам и торговле, а также антидемпинговое соглашение.

Пекин ввел пошлину в размере 18,1% на продукцию из нержавеющей стали, такую ??как слябы из нержавеющей стали, горячекатаные листы из нержавеющей стали и горячекатаные рулоны из нержавеющей стали, от японской фирмы Nippon Yakin Kogyo, и пошлины в размере 29% на продукцию других японских фирм с июля 2019-го.

МинПром по материалам МеталлТорг

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