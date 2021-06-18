В "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепровода

Государственная фискальная служба в четверг, 17 июня, пришла с обыском в коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Дело касается неуплаты налогов при ремонте Борщаговского путепровода.

Об этом сообщили пресс-службы ГФС и Киевской городской прокуратуры.

"Подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК «Киевавтодор», отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Общая сумма неуплаченных налогов, по оценкам Государственной фискальной службы, составляет более 30 млн гривен.

"Киевавтодор" был заказчиком капитального ремонта путепровода, который разграничивает проспекты Любомира Гузара и Леся Курбаса и проходит над железной дорогой Киев-Волынский - Святошино (около платформы "Борщаговка").

Обыски призваны найти первичные финансовые документы и зафиксировать другие сведения об обстоятельствах совершения возможного преступления.

Напомним, что капитальный ремонт Борщаговского путепровода проходил в 2019-2020 годах.

На сооружении заменили 76 балок, 23 аварийных ригеля опор, устроили новые переходные плиты между путепроводом и земляным полотном. Обновлена монолитная плита автопроезда и трамвайного проезда. Устроена новая гидроизоляция и новое асфальтовое покрытие. На путепроводе установили декоративное освещение в виде каштановых листьев.

Тендер на капремонт путепровода состоялся в мае 2019 года. Победу на нем одержало ООО "Укртрансмост".