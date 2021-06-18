СБУ накрыла фальшивомонетчиков: ежемесячно сбывали до $50 тысяч (фото)
Служба безопасности Украины задержала в Сумской группу фальшивомонетчиков, которые ежемесячно сбывали до $ 50 тыс. Поддельной иностранной валюты высокого качества.
Служба безопасности Украины задержала в Сумской области группу фальшивомонетчиков, которые ежемесячно сбывали до $ 50 тыс. поддельной иностранной валюты высокого качества. Об этом говорится в
Схема фальшивомонетчиков
Злоумышленники «продавали» фальшивые 100-долларовые банкноты по 45% от номинальной стоимости.
По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумской области, большинство из которых с криминальным прошлым.
Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах. При этом поддельные доллары не идентифицировались как фальшивки устройствами для проверки банкнот.
СБУ установило, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял около $50 тыс.
Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса во время очередной реализации почти $ 35 тыс.
Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли травматическое оружие без разрешительных документов и 400 боевых патронов.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что с начала 2021 украинские банки зафиксировали большое количество качественно изготовленных фальшивых банкнот номиналами 500 и 100 грн.