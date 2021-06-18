СБУ накрыла фальшивомонетчиков: ежемесячно сбывали до $50 тысяч (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области группу фальшивомонетчиков, которые ежемесячно сбывали до $ 50 тыс. поддельной иностранной валюты высокого качества. Об этом говорится в сообщении СБУ .

Злоумышленники «продавали» фальшивые 100-долларовые банкноты по 45% от номинальной стоимости.

По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумской области, большинство из которых с криминальным прошлым.

Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах. При этом поддельные доллары не идентифицировались как фальшивки устройствами для проверки банкнот.

СБУ установило, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял около $50 тыс.

Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса во время очередной реализации почти $ 35 тыс.

Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли травматическое оружие без разрешительных документов и 400 боевых патронов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с начала 2021 украинские банки зафиксировали большое количество качественно изготовленных фальшивых банкнот номиналами 500 и 100 грн.