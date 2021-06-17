Райффайзен Банк убрал из названия "Аваль"

Один из старейших банковских брендов Украины ушел в прошлое.

Райффайзен Банк убрал из названия "Аваль"
Фото: raiffeisen.ua

Райффайзен Банк Аваль с 17 июня изменил свое название на Райффайзен Банк.

Соответствующие изменения внесены в устав банка и государственный реестр, сообщается на сайте банка.

На клиентов банка переименование никак не влияет: перевыпускать карточки или переоформлять ранее поданные документы не требуется.

Изменение названия банк объясняет тем, что "так проще". Кроме того, австрийские акционеры хотят подчеркнуть свое присутствие на украинском рынке.

"Двигаясь к простоте, мы подчеркиваем принадлежность банка к мощной международной финансовой группе", - пояснил глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук.

Напомним, что "Райффайзен Банк Аваль" ведет свою историю с 1992 года, когда Национальный банк зарегистрировал его под названием акционерный коммерческий банк "Аваль".

В 2005 году основатели банка продали его австрийской группе Raiffeisen Int за 1 млрд долларов. С тех пор он является частью международной банковской группы Raiffeisen Bank International и называется "Райффайзен банк Аваль".

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