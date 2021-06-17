Райффайзен Банк убрал из названия "Аваль"
Один из старейших банковских брендов Украины ушел в прошлое.
Райффайзен Банк Аваль с 17 июня изменил свое название на Райффайзен Банк.
Соответствующие изменения внесены в устав банка и государственный реестр, сообщается на сайте банка.
На клиентов банка переименование никак не влияет: перевыпускать карточки или переоформлять ранее поданные документы не требуется.
Изменение названия банк объясняет тем, что "так проще". Кроме того, австрийские акционеры хотят подчеркнуть свое присутствие на украинском рынке.
"Двигаясь к простоте, мы подчеркиваем принадлежность банка к мощной международной финансовой группе", - пояснил глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук.
Напомним, что "Райффайзен Банк Аваль" ведет свою историю с 1992 года, когда Национальный банк зарегистрировал его под названием акционерный коммерческий банк "Аваль".
В 2005 году основатели банка продали его австрийской группе Raiffeisen Int за 1 млрд долларов. С тех пор он является частью международной банковской группы Raiffeisen Bank International и называется "Райффайзен банк Аваль".