Китай решился на продажу цветных металлов из госрезервов

В среду китайское Национальное управление продовольствием и стратегическими резервами объявило, что КНР начнет продавать цветные металлы из государственных резервов.



Мера нацелена на борьбу с удорожанием этих металлов — цена на некоторые из них достигла максимума за 13 лет. В последний раз Китай принимал решение о продаже металлов из госрезервов в 2010 году.



В числе прочего Китай будет продавать медь, алюминий и цинк из госрезервов компаниям, занимающимся переработкой и производством. Продажа начнется "в ближайшее время" и будет осуществляться через открытые аукционы.



Рост цен на металлы в числе прочего связан с общим оживлением мировой экономики после спада в прошлом году. Так, цена на медь за последние 12 месяцев поднялась на 67%. В среду медь на Лондонской бирже металлов подешевела на 4% на ожиданиях начала продаж металла из китайских госрезервов.

