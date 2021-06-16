Основатель интернета продаст на аукционе исходный код технологии в виде NFT

Основатель World Wide Web (WWW, Всемирная паутина) Тим Бернерс-Ли продаст на аукционе исходный код технологии в виде NFT, говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

Фото: ferra.ca

Что продается на самом деле

Победитель аукциона получит доступ к файлам, содержащим 9555 строк кода, письмо от Бернерс-Ли о процессе его создания, 30-минутная анимированная визуализация написания кода и цифровой постер с изображением кода и подписью автора.

Бернерс-Ли обратился к представителям Sotheby's с идеей продать код в апреле 2021 года. «Мы решили, что исходные файлы лягут в основу, а затем добавили дополнительные элементы к лоту, чтобы помочь желающим понять, что они могут купить», — пояснила руководитель отдела науки и поп-культуры Sotheby's Кассандра Хаттон.

Профиль лота

Торги пройдут с 23 по 30 июня.

Стартовая цена лота составит $ 1 тыс.

Вырученные деньги пойдут на инициативы, поддерживаемые Тимом Бернерс-Ли и его женой Розмари Лейт, отмечает аукционный дом.

Это первый случай, когда Бернерс-Ли получит деньги за свое изобретение непосредственно, отмечает Financial Times. Написанный им исходный код не был запатентован. Европейская лаборатория ядерных исследований ЦЕРН в Швейцарии, где Бернерс-Ли работал в момент создания технологии, сделала разработку достоянием общественности.

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