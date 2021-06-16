Сегодня IPO проведет компания, которая разрабатывает лекарства от covid-19

16 июня на американском фондовом рынке начнется торговля акциями 3 компаний. Первичное размещение проведут разработчик лекарства от covid-19, страховая платформа и израильская IT-компания.

Molecular Partners

Швейцарская биотехнологическая компания, разрабатывающая инженерные белковые препараты для лечения covid-19 и рака.

Капитализация компания оценивается в $900 млн. Предполагается, что во время IPO Molecular Partners разместит 3 млн акций по цене $27,14 каждая.

В прошлом году продажи компании составили $10 млн, что на 54% меньше, чем годом ранее. Разработчик лекарств остается убыточным — по итогам прошлого года потери составили $74 млн. Это связано с тем, что компания инвестирует в разработку лекарств, которые еще не вышли на рынок.

Convey Holding Parent

Ведущая медицинская платформа, которая использует технологии и процессы для улучшения планов медицинского страхования, спонсируемых государством.

Стоимость компании составляет $1,07 млрд. Разместить акции Convey Holding Paren планирует на $186 млн по цене $14 за штуку.

Компания убыточна, за прошлый год ее потери составили около $1 млн. В то же время она демонстрирует позитивную динамику прибыли, которая в прошлом году достигла $112 млн, что на 15% больше, чем годом ранее.

WalkMe

Основной продукт израильской компании — система, которая предоставляет менеджерам по продуктам и владельцам приложений программное обеспечение и инструменты внедрения функций, а также решения для управления изменениями веб-приложений, настольных компьютеров и мобильных приложений.

Капитализация компании составляет $2,9 млрд. Планируется размещение более 9 млн акций по цене $31.

Как и предыдущие, эта компания убыточна, в прошлом году ее потери составили $46 млн. Однако по сравнению с 2019 годом прибыль компании выросла на 47% - до $109 млн.