Кабмин утвердил условия приватизации ОГХК

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании - одного из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире, со стартовой ценой 3,7 млрд гривень.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Стартовая цена этого предприятия должна быть не менее 3,7 млрд грн. Определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства", - написал он.

Шмыгаль отметил, что ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация".

"Это важный шаг к уменьшению доли и роли государства в экономике, который обещал в своей предвыборной программе Президент Украины. Прозрачная приватизация - это не только возможность привлечь сотни миллионов инвестиций и увеличить производство, но и один из самых эффективных антикоррупционных мер. Уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК, поэтому мы ожидаем, что стартовая цена возрастет во время открытого аукциона", - добавил премьер.

Напомним, Объединенная горно-химическая компания находится в 100% собственности государства в лице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Она была создана на базе имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) в 2014 году.

30 марта Верховная Рада приняла проект закона о разблокировании "Большой приватизации".

В 2021 году Фонд государственного имущества планирует продать на аукционах Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик"), шесть облэнерго, ОГХК и Президент-отель в Киеве .

В 2021 году план поступлений в государственный бюджет от приватизации установлен на уровне 12 млрд грн, и его выполнение напрямую зависит от разблокирования "большой приватизации", которая должна обеспечить поступление на уровне 9 млрд грн.