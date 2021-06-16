Украина нарастила экспорт труб на 37%

Украина нарастила экспорт труб на 37%

Экспорт труб из Украины в мае 2021 года вырос на 37,3% по сравнению с маем 2020 года – до 53,5 тыс. т. В денежном выражении экспорт увеличился на 45,6% – до $60,8 млн.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

За январь-май трубные предприятия нарастили экспорт продукции на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года – до 208,6 тыс. т. Выручка от экспорта увеличилась на 5,8%, до $239,1 млн.

Больше всего за пять месяцев украинские предприятия экспортировали бесшовных труб – 146,7 тыс. т на сумму $187,6 млн. Кроме того, было продано 59,8 тыс. т прочих труб и трубок на сумму $47,9 млн.

Основные направления экспорта бесшовных труб – Германия, Италия и США. Польша купила около половины прочих труб, трубок и профилей.

МинПром по материалам ГМК Центр

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