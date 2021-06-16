Эмигрант из Украины, создавший OnlyFans, стал долларовым миллиардером в Британии

Его состояние оценивают примерно в $1,8 миллиарда.

Эмигрант из Украины, создавший OnlyFans, стал долларовым миллиардером в Британии
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Владелец популярного у производителей эротического контента сервиса OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что состояние бизнесмена составляет примерно $1,8 миллиарда.

Радвинскому принадлежит около 75% компании Fenix International, в структуру которой входит OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования. Особую популярность он приобрел после начала пандемии коронавируса. Так, в прошлом году прибыль OnlyFans увеличилась на 540% в годовом выражении и составила $400 млн. А количество подписчиков - выросло более чем на 500%, до 82 млн человек. Количество активных авторов увеличилось до 1,6 млн человек.

Платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тим Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании.

Радвинский купил 75% сервиса в 2018 году. Его учредители не раскрыли сумму сделки, но отметили, что бизнесмен имеет "значительный опыт" в этой сфере и разделяет "схожее видение" будущего платформы.

Биография Радвинского до покупки OnlyFans почти неизвестна, отмечает Forbes. Однако изданию удалось выяснить, что в начале 2000-х он создал "небольшую империю сайтов с порноссылками"

На личном сайте Радвинского сообщается, что он - "эмигрант из Украины в первом поколении". Известно, что семья Радвинских переехала в США из Одессы, когда Леониду было 6 лет.

Напомним, в январе американский бизнесмен украинского происхождения Макс Левчин стал миллиардером после выхода на биржу Финтех-компании Affirm.

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