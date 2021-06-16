Украина будет производить поглощающие вставки для контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС.

ПП "Атомэнергомаш" получило сертификат на серийное производство поглощающих вставок для контейнеров сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС.



Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте ГП "НАЭК "Энергоатом".



"На заводе нестандартного оборудования и трубопроводов ПП "Атомэнергомаш" будет выпускаться новый вид продукции - поглощающие вставки для контейнеров сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС. Предприятие получило сертификат на их серийное производство", - говорится в сообщении.



Замечается, что такая технология есть только в пяти странах мира, теперь - и в Украине.



К концу 2021 года планируется изготовить для Запорожской АЭС 138 поглощающих вставок.



Создать полную технологическую цепочку изготовления поглощающих вставок помогли физики Харьковского технологического института и специалисты научно-исследовательского института имени Патона. А на заводе создали специальный участок с обустроенными лабораториями, приобрели необходимое оборудование, обучили персонал и отработали новые высокоточные технологии на каждом этапе.



ПП "Атомэнергомаш" является обособленным машиностроительным подразделением ГП «НАЭК «Энергоатом», производителем ключевого оборудования для атомной и тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтехимической промышленности.



Запорожская АЭС - самый большой энергетический объект в Украине и Европе с шестью энергоблоками установленной мощностью 6000 МВт. Станция генерирует в Объединенную энергетическую систему Украины почти 40% всей электроэнергии, вырабатываемой отечественными атомными электростанциями, и пятую часть от общего производства электроэнергии в стране.



