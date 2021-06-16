Украина увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,1%

Украина увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,1%

Украина в январе-мае текущего года увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 252,019 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в среду, за указанный период экспорт чугуна в денежном выражении возрос на 70,8% - до $600,902 млн.

При этом экспорт осуществлялся в основном в США (59,45% поставок в денежном выражении), Турцию (13,82%) и Италию (11,83%).

В январе-апреле-2021 Украина импортировала 73 тонны чугуна на $92 тыс. из Германии (86,96%) и Словакии (13,04%), тогда как за пять месяцев 2020 года ввезла 314 тонн аналогичной продукции на $209 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2020 году увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 20,3% по сравнению с предыдущим годом - до 3 млн 103,932 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт возрос на 15% - до $922,227 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в США (58,49% поставок в денежном выражении), Китай (21,85%) и Турцию (5,95%).

В 2020 году Украина импортировала 593 тонн аналогичной продукции на сумму $417 тыс. (в 2019 году – 1,076 тыс. тонн чугуна на $645 тыс.) Ввоз осуществлялся из Германии (49,16% поставок в денежном выражении), РоSSии (48,68%) и Польши (2,16%).

МинПром по материалам bin.ua

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