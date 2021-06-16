Украина cократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 20,1%

Украина в январе-мае текущего года сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 267,329 тыс. тонн.



Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой в среду, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 5,5% - до $333,432 млн.



При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (19,49% поставок в денежном выражении), Италию (13,60%) и Польшу (12,39%).



Кроме того, в январе-мае 2021 года Украина импортировала 22,022 тыс. тонн данной продукции, что на 34,7% больше по сравнению с январем-маем-2020. В денежном выражении импорт возрос на 32,6% - до $57,457 млн.



Ввоз осуществлялся в основном из Бразилии (20,16%), Казахстана (16,73%) и Чехии (11,31%).



Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 25% по сравнению с 2019 годом - до 625,606 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 27,5% - до $660,017 млн.



Кроме того, за 2020 год Украина импортировала 33,922 тыс. тонн данной продукции, что на 23,6% меньше по сравнению с 2019 годом. В денежном выражении импорт снизился на 26,7% - до $96,289 млн.



ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".



