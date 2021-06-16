Рынок IPO США уже показал рекордное привлечение на общую сумму $171 миллиард. И это только за полгода

Первичные публичные размещения акций (IPO) в США уже привлекли $171 млрд, хотя до конца года остается более шести месяцев. Эта сумма превосходит рекорд за весь 2020 год с показателем в $168 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Рынок IPO США уже показал рекордное привлечение на общую сумму $171 миллиард. И это только за полгода
Фото: investment.24tv.ua

Что происходит на рынке

Бум IPO подпитывается высокими оценками компаний на фондовом рынке, низкими процентными ставками и денежно-кредитным стимулом Федеральной резервной системы (ФРС) после пандемии covid-19. Это уже вызвало волну спекулятивного безумия, которое приносит пользу не только традиционным компаниям, которые хотят стать публичными, но и компаниям SPAC, созданным специально для сбора денег с помощью IPO.

Без учета доходов от первичного публичного размещения компаний типа SPAC, традиционные листинги крупных компаний, включая южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang Inc, в этом году собрали $67 млрд. Учитывая это, 2021 год может стать рекордным по количеству таких IPO.

Средний однодневный рост первичных публичных размещений в США с начала года составляет 40,5%. Для сравнения: за тот же период в 2020 году он составлял 28,2%, а в 2019 году — 21,7%.

Средняя недельная доходность на 2021 год составляет 35,7%, что превышает показатель 2020 года на 32,2% и 2019-го — на 25,5%.

По данным аналитиков, выручка от IPO во втором квартале до 15 июня достигла $24,1 млрд.

Как сказал Джефф Бунзел, глава глобального рынка капитала Deutsche Bank, «$500 млн некогда были большим IPO. Сегодня все, кажется, измеряется миллиардами… Таким образом, произошел настоящий взрыв в размере транзакций. И, похоже, капитала для поддержки такого уровня активности достаточно».

По данным SPAC Research, только за I квартал листинги SPAC собрали почти $100 млрд, что намного превышает общую сумму в $83 млрд за полный 2020 год.

Ожидания рынка

Банкиры и аналитики рынка капиталов считают, что компании могут в конце привлечь почти $50 млрд с помощью традиционных первичных публичных размещений, за исключением SPAC, к концу ІІІ квартала.

Ожидается, что эта «золотая лихорадка» достигнет новых высот во втором полугодии 2021-го, когда ряд известных стартапов, таких как китайский конгломерат Didi Chuxing Technology, финтех-компания Robinhood Markets и производитель электромобилей Rivian Automative, планируют продать акции на миллиарды долларов.

Напомним

Китайский гигант Didi Chuxing подал заявку на публичное размещение акций. Это может стать одним из крупнейших технологических IPO в этом году.

В то же время в Китае усилили контроль над стартапами в области онлайн-образования, из-за чего было сорвано несколько миллиардных IPO.

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