Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП — до 6,3%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год. Отныне повышение предполагается на 6,3% по сравнению с предыдущим мартовским прогнозом в 6,1%, пишет Интерфакс.

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Как изменился прогноз ВВП в разрезе стран

По данным Global Economic Outlook (GEO), глобальная экономика вырастет в текущем году на 6,3% по сравнению с предыдущим мартовским прогнозом в 6,1%.

Отмечается, что в этом году ВВП США увеличится на 6,8% против предыдущего прогноза в 6,2%, еврозоны — на 5% (предыдущий прогноз — 4,7%), Великобритании — на 6,6% против предыдущего прогноза в 5%.

Прогноз экономики Китая остался без изменений на уровне 8,4%.

В то же время правительство Японии пересмотрело оценку падения реального ВВП страны в I квартале 2021 года относительно предыдущего квартала. Так, экономика Японии сократилась на 1% (предыдущий прогноз — 1,3%) после роста на 2,8% в IV квартале 2020 года.

Как изменился прогноз инфляции

Рейтинговое агентство Fitch также значительно повысило прогноз инфляции в США и в мире. Ожидается, что инфляция в США к концу года составит 4,1%. К концу 2022 ожидается ее снижение до 2,2%, а в 2023 году — снова подъем до 2,5%.

В мае 2021 года инфляция в США достигла 13-летнего максимума: за год цены выросли на 5% в годовом выражении, что является наибольшим приростом индекса потребительских цен с августа 2008 года — тогда этот показатель составлял 5,3%.

«Текущее инфляционное давление, вероятно, в основном связано с темпами мирового экономического восстановления и неожиданным скачком потребительских расходов на товары длительного пользования в США . Эти факторы, скорее всего, станут слабее в 2022 году», — считает главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Контекст

В Fitch отметили, что на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, ростом темпов вакцинации, а также смягчением ограничений в Европе и США в последние месяцы активизировалась сфера услуг.

Кроме того, с момента публикации прошлого прогноза Германия и Италия объявили о новых значительных мерах финансовой поддержки. «Мы также включили в наш прогноз по США предварительную оценку воздействия инфраструктурного плана президента США Джо Байдена», — говорится в GEO.

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