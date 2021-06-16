Кабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурса

Кабинет министров на заседании в среду отменил необходимость проведения конкурсного отбора при назначении генерального директора "Укрпочты".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров №777 от 3 сентября 2008 года о порядке проведения конкурсного отбора руководителей государственных компаний.

"Проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и в течение всего этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом 100 млн евро", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина.

Теперь назначать генерального директора будет наблюдательный совет.

Напомним, что контракт действующего гендиректора Игоря Смелянского истекает 30 июня 2021 года.

Он руководит "Укрпочтой" с 2016 года.