Кабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурса

Контракт Смелянского заканчивается в конце июня.

Кабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурса
Фото: unn.com.ua

Кабинет министров на заседании в среду отменил необходимость проведения конкурсного отбора при назначении генерального директора "Укрпочты".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров №777 от 3 сентября 2008 года о порядке проведения конкурсного отбора руководителей государственных компаний.

"Проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и в течение всего этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом 100 млн евро", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина.

Теперь назначать генерального директора будет наблюдательный совет.

Напомним, что контракт действующего гендиректора Игоря Смелянского истекает 30 июня 2021 года.

Он руководит "Укрпочтой" с 2016 года.

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