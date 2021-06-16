Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов

ИНГ Банк Украина выплатит 376,455 млн грн дивидендов из прибыли 2020 года. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов
Фото: stockworld.com.ua

Такое решение принято общим собранием акционеров ИНГ Банка Украина еще 21 апреля, а в особой информации эмитента появилось сегодня, 15 июня.

Данные о выплате

Порядок выплаты дивидендов — в безналичной форме в гривне через депозитарную систему Украины.

Срок выплаты дивидендов установлен с 1 июня по 22 октября 2021 года.

Акционером, имеющим право на получение дивидендов, является ING Bank NV, которому принадлежит 100% простых именных акций ИНГ Банка.

Напомним, на выплату дивидендов владельцу акций, что составляет 0,05145 грн на одну акцию, направлено 376?189,87 грн.

Контекст

ИНГ Банк Украина основан в 1997 году. Входит в группу банков со 100% иностранным капиталом. ING Bank NV (Нидерланды) является единственным акционером финучреждения.

Согласно ренкингу НБУ находится на 9-м месте.

Банк обслуживает только корпоративных клиентов, розничный банкинг не входит в число стратегических направлений его деятельности, хотя он является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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