S&P оценило кредитный рейтинг Укрзализныци как «позитивный», - руководитель УЗ Иван Юрик

Одновременно Укрзализныця была исключена из списка CreditWatch.

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's улучшило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный». Об этом и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, подобная оценка S&P говорит о том, что антикризисный план, реализуемый в Укрзализныце, оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность компании.

На улучшение рейтинга, как объяснили в УЗ, повлияла достигнутая договоренность о реструктуризации погашения долга перед АО «Сбербанк», который возник еще при подготовке инфраструктуры Укрзализныци к Евро-2012.

«Позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев», - говорится в сообщении УЗ.

Одновременно Укрзализныця была исключена из списка CreditWatch, в котором находилась, пока оценивались дальнейшие шаги компании по управлению долгом.

Договоренность с АО «Сбербанк» позволило УЗ сбалансировать денежный поток и нагрузку на ликвидность компании.

«Укрзализныця, как участник международного рынка капиталов, продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере», - подчеркивают в УЗ.

Напомним, недавно Иван Юрик сообщил о том, что май УЗ второй месяц подряд закончила с прибылью.