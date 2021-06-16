S&P оценило кредитный рейтинг Укрзализныци как «позитивный», - руководитель УЗ Иван Юрик

Одновременно Укрзализныця была исключена из списка CreditWatch.

S&P оценило кредитный рейтинг Укрзализныци как «позитивный», - руководитель УЗ Иван Юрик

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's улучшило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный». Об этом и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, подобная оценка S&P говорит о том, что антикризисный план, реализуемый в Укрзализныце, оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность компании.

На улучшение рейтинга, как объяснили в УЗ, повлияла достигнутая договоренность о реструктуризации погашения долга перед АО «Сбербанк», который возник еще при подготовке инфраструктуры Укрзализныци к Евро-2012.

«Позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев», - говорится в сообщении УЗ.

Одновременно Укрзализныця была исключена из списка CreditWatch, в котором находилась, пока оценивались дальнейшие шаги компании по управлению долгом.

Договоренность с АО «Сбербанк» позволило УЗ сбалансировать денежный поток и нагрузку на ликвидность компании.

«Укрзализныця, как участник международного рынка капиталов, продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере», - подчеркивают в УЗ.

Напомним, недавно Иван Юрик сообщил о том, что май УЗ второй месяц подряд закончила с прибылью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Инициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странамИнициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странам
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Укравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантиюУкравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантию
Заробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяцЗаробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяц
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестицийВ Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
Блок рекламы


Похожие новости
Около Ивано-Франковска произошла авария на магистральном газопроводеОколо Ивано-Франковска произошла авария на магистральном газопроводе
Служащего "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривенСлужащего "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривен
Британские полицейские перепутали ферму по выращиванию конопли с майнинг-фермойБританские полицейские перепутали ферму по выращиванию конопли с майнинг-фермой
Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 млн грн "Укрзализныци"Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 млн грн "Укрзализныци"
"Конти" покупает кондфабрики в роSSийском Иваново, - СМИ"Конти" покупает кондфабрики в роSSийском Иваново, - СМИ
Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»
В каких странах предпочитают жить экспаты — рейтингВ каких странах предпочитают жить экспаты — рейтинг
Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривеньИваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень
Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей сталиУкраина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали
НАБУ сообщило новые подозрения по делу о махинациях с закупкой дизтоплива для "Укрзализныци"НАБУ сообщило новые подозрения по делу о махинациях с закупкой дизтоплива для "Укрзализныци"
Последние новости
Подгружаем последние новости