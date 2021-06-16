Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 15 июня привлекло в бюджет более 7,973 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: mind.ua

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 5 запланированных гривневых облигаций со сроками обращения 399 дней, 525, 707, 1071 и 1792 дня. А также облигации, номинированные в евро, со сроком обращения 358 дней.

ОВГЗ сроком на 105 дней не предлагались на аукционе.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 7,973 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

2,094 млрд грн — под 10,97% с погашением 20.07.22;

61,3 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

1,513 млрд грн — под 12,00% с погашением 24.05.23;

702 млн грн — под 12,30% с погашением 22.05.24;

1,615 млрд — под 12,59% с погашением 13.05.26;

60,8 млн евро — под 2,5% с погашением 09.06.22.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ составила 10,97% (-22 б. п.), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-годовых — 12,00% (-5 б. п.), 3-летних — 12,30% (без изменений), 5-летних — 12,59% (+7 б. п.).

В евро средневзвешенная доходность облигаций осталась без изменений — 2,5%.

Ранее

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.