Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ

Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ

Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ в ходе реализации второй очереди строительства ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции мощностью 500 МВт. Поставка турбин общей мощностью в 372 МВт дополнит предыдущий заказ для строительства первой очереди ветровой станции мощностью 126 МВт. Его Vestas получил в марте 2021 года.

Строительство ДТЭК Тилигульской ВЭС мощностью 500 МВт является для Vestas крупнейшим заказом в Восточной Европе и первым проектом с использованием платформы EnVentus в Украине. Заказ на вторую очередь строительства предусматривает поставку и установку 62 турбин V162-6.0MW. Высота оси ветровой турбины составляет 125 метров.

ДТЭК – крупнейший частный национальный инвестор в возобновляемые источники энергии, который разделяет современные ESG-принципы ведения бизнеса и инвестирует в инновации. Благодаря успешному партнерству ДТЭК и Vestas в Украине будут развиваться новейшие ветроэнергетические технологии. Этот проект – эффективный шаг для Группы ДТЭК в достижении углеродной нейтральности к 2040 году и вклад в выполнение Украиной обязательств по присоединению к Европейскому зеленому курсу.

"ДТЭК продолжит инвестировать в чистую и доступную энергию для развития возобновляемой энергетики в Украине. Трансформация украинского энергетического сектора, развитие зеленой энергетики и установка новых мощностей ВИЭ являются наиболее эффективными инструментами для достижения климатической нейтральности и постепенного сокращения выбросов СО2, чтобы соответствовать требованиям ЕС и Green Deal, – заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис. – Строительство новой Тилигульской ветровой электростанции станет значительным вкладом Группы ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы".

Vestas будет предоставлять услуги для обеих очередей строительства ДТЭК Тилигульской ВЭС в рамках долгосрочного 20-летнего соглашения об обслуживании и управлении объемами производства (Active Output Management 5000). Передовой опыт Vestas обеспечит уверенность в лучшей производительности ВЭС на протяжении всего цикла проекта.

"Поставка турбин мощностью 372 МВт для второй очереди строительства Тилигульской ветроэлетростанции – важный шаг для Vestas по применению платформы EnVentus в Украине, – отметил президент Vestas Northern & Central Europe Нильс де Баар. – Мы рады продолжить сотрудничество с ДТЭК ВИЭ в реализации одного из самых амбициозных проектов в Украине. Обе очереди Тилигульской ВЭС кардинально изменят стандарт наземных ветровых станций в Украине благодаря внедрению новейших технологий, таких как наша платформа EnVentus".

Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на конец третьего квартала 2022 года.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Инициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странамИнициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странам
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Укравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантиюУкравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантию
Заробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяцЗаробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяц
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестицийВ Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
Блок рекламы


Похожие новости
К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источниковК 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников
Интерпайп заключил контракт на поставку ж/д колес в МавританиюИнтерпайп заключил контракт на поставку ж/д колес в Мавританию
В ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - ТимченкоВ ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - Тимченко
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для теплокоммунэнерго"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для теплокоммунэнерго
ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газаДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа
"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза
ДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грнДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грн
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в суткиДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в сутки
НКРЭКУ оштрафовала "ДТЭК Киевские электросети" на 1,7 млн грнНКРЭКУ оштрафовала "ДТЭК Киевские электросети" на 1,7 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости