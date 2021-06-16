В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

Во время обысков изъяли более 3,5 млн гривен.

Государственная фискальная служба прекратила в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом свыше 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Правоохранители установили, что организованная группа лиц зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

"В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, переводу безналичных средств предприятий в наличные. Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы (ТКГ) формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обращении наличные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг", - сказано в сообщении.

Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 7-12% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 г.г. составил более 1 млрд грн.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков. Во время одного из обысков охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

Всего по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте более 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен.

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