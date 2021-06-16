Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила на 14:20 по киевскому времени $73,54 за баррель, что на $0,68 (0,93%) выше цены при закрытии предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Фото: abc.az

Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX составила $71,13 за баррель, что на $0,25 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $72,86 и $70,88 соответственно.

По состоянию на 9:58 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне $73,07 за баррель. На открытии Brent торговалась по цене $73,09 за баррель, что на 23 цента выше уровня при закрытии торгов ($72,86).

Что стало причиной подорожания нефти

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи.

«Если обсуждение затянутся, существует вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения», — считают аналитики ING. Они ожидают, что Иран увеличит поставки по текущим 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,6 млн б/с в третьем квартале и до 3 млн б/с — в четвертом. Однако, если переговоры растянутся на второе полугодие, эти поставки будут находиться под знаком вопросом.

Аналитики отмечают, что если Иран не возобновит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК + придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Какие еще факторы следует учесть

Между тем управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз добычи трудно добываемой нефти в июне на 32 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 7,765 млн б/с по сравнению с 7,707 млн б/с в мае. В июле EIA ожидает увеличение добычи до 7,803 млн б/с.

Некоторое беспокойство инвесторов также вызвала эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 14 июня, объявил о продлении ограничительных мер в стране еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля. Цель — более полный охват жителей страны вакцинацией от covid-19.

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