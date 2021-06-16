Инвестбанкир рассказал, стоит ли сейчас покупать доллары

Инвестиционный банкир Сергей Фурса не советует сегодня покупать доллары. Об этом он сообщил программе «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

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Позиция инвестбанкира

«Сейчас действительно ситуация очень благоприятна для гривны, и вряд ли мы увидим ослабление национальной валюты в ближайшее время. Но главный вопрос — зачем вообще покупать доллар. Если вы храните деньги в гривне, то процентные ставки довольно высоки, и вы можете победить инфляцию, которая будет достаточно сильной. А вот если говорить о долларе, там депозитная ставка меньше 1%, это вряд ли поможет сохранить ваши деньги», — сказал он.

Фурса пояснил, что осенью повышения курса доллара не будет.

«Важно понимать, что не могут доллары просто лежать под матрасом. К концу лета мы просто так, даже не в кредит, получаем от МВФ $2,7 млрд. Это общая программа МВФ о помощи странам мира. Это нам просто повезло, заслуг Украины в этом нет. Следовательно, мы не ожидаем ослабления гривны текущего года. Поэтому покупать доллары и хранить их под 0%… Если у вас деньги на депозите в гривне, то вы сохраняете и зарабатываете. Поэтому я бы сейчас не советовал покупать доллар — разве, если вы ожидаете мирового финансового кризиса», — сказал он.