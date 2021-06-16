Инвестбанкир рассказал, стоит ли сейчас покупать доллары
Инвестиционный банкир Сергей Фурса не советует сегодня покупать доллары. Об этом он сообщил программе «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».
Позиция инвестбанкира
«Сейчас действительно ситуация очень благоприятна для гривны, и вряд ли мы увидим ослабление национальной валюты в ближайшее время. Но главный вопрос — зачем вообще покупать доллар. Если вы храните деньги в гривне, то процентные ставки довольно высоки, и вы можете победить инфляцию, которая будет достаточно сильной. А вот если говорить о долларе, там депозитная ставка меньше 1%, это вряд ли поможет сохранить ваши деньги», — сказал он.
Фурса пояснил, что осенью повышения курса доллара не будет.
«Важно понимать, что не могут доллары просто лежать под матрасом. К концу лета мы просто так, даже не в кредит, получаем от МВФ $2,7 млрд. Это общая программа МВФ о помощи странам мира. Это нам просто повезло, заслуг Украины в этом нет. Следовательно, мы не ожидаем ослабления гривны текущего года. Поэтому покупать доллары и хранить их под 0%… Если у вас деньги на депозите в гривне, то вы сохраняете и зарабатываете. Поэтому я бы сейчас не советовал покупать доллар — разве, если вы ожидаете мирового финансового кризиса», — сказал он.
Прогноз курса от S & P Global Ratings
Агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара 29,5 грн на конец 2021 года. При этом в агентстве отмечают, что курс доллара к концу 2022 составит 30 грн, на конец 2023 — 30,5 грн, на конец 2024 — 31 грн.
Прогноз от «Минфина»
Наличный рынок останется заложником поведения межбанка. Он будет ориентироваться на два основных фактора:
1) котировки межбанка;
2) реальный спрос и предложение по наличной валюте в своем регионе.
При этом, если по наличному евро банки продолжат оперативно менять свои ценники, в зависимости от происходящего на торгах, то обменки финкомпаний будут более независимыми к постоянным изменениям курса евро на межбанке. Периодически их котировки продажи наличного евро будут даже ниже текущих котировок продажи евровалюты на межбанке.
На межбанке. Основными драйверами для курсообразования на торгах в период 14 июня будут:
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поведение и курсовые задачи крупнейших игроков — как местных, так и нерезидентов;
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интервенции Нацбанка по выкупу излишков предложения доллара на межбанке и его ценники;
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результаты аукциона по размещению ОВГЗ 15-го июня и опосредованно — решения регулятора по учетной ставке, которые будут оглашены 17 июня;
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соотношение пары евро/доллар на международных рынках с пересчетом курса евро относительно гривны на украинском межбанке.