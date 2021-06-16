Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод

Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод

Китайская группа Tsingshan Holding, по данным британской консалтинговой компании CRU, планирует диверсифицировать свой бизнес посредством строительства в Индонезии алюминиевого завода.

Как сообщает CRU, Tsingshan собирается реализовать этот проект совместно с частной компанией Huafon Group, чей бизнес в основном лежит в сфере химической промышленностью.

Завод мощностью 500 тыс. т в год с перспективой расширения до 1 млн т предлагается построить в индустриальном парке Morowali на острове Сулавеси, где у Tsingshan уже есть предприятия по производству никелевой продукции и нержавеющей стали. Ввод в строй первой очереди намечен на 2023 г.

Помимо никеля, нержавеющей стали и алюминия, группа Tsingshan может расширить свой бизнес и в сторону производства меди. В феврале текущего года компания анонсировала крупный совместный проект с американской Freeport-McMoRan.

Как отмечает Tsingshan, размещение алюминиевого завода в Индонезии позволит выйти за ограничения, которые планирует установить правительство КНР на развитие национальной алюминиевой отрасли. По данным CRU, ведущие китайские производители алюминия тоже заинтересовались Индонезией, имеющей огромные запасы бокситов, и также могут стартовать там свои проекты строительства новых заводов.

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