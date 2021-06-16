Минцифры выложило в открытый доступ более 4 млн таможенных деклараций

Эти данные были одними из самых закрытых в мире.

Минцифры выложило в открытый доступ более 4 млн таможенных деклараций
Фото: Checkpoint

Министерство цифровой трансформации выложило в открытый доступ более 4 млн таможенных деклараций, начиная с февраля 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня Минцифра вместе с Государственной таможенной службой Украины обнародовали более 4 миллионов таможенных деклараций с февраля 2020 года. Эти данные были одними из самых закрытых в мире. Украина - одна из первых стран в мире, которая открыла данные с таким высоким уровнем детализации", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что благодаря этому шагу предприниматели смогут просматривать экспортно-импортные декларации на Едином государственном веб-портале открытых данных, а государственные органы - эффективнее взаимодействовать с бизнесом.

В пресс-службе добавили, что данные о таможенных декларациях будут обновляться ежемесячно.

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