Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год

НАК "Нафтогаз Украины" отказалась предоставить свой финансовый план на 2021 год. Об этом говорится в ответе "Нафтогаза" на запрос Українських Новин.



"Все показатели, определенные в финансовом плане компании, предназначенны для внутреннего пользования компанией при выполнении своих функций, определенных уставом. Соответственно, в компании отсутствует обязанность предоставлять текст ее финансового плана", - говорится в нем.



Отмечается, что компания может быть приравнена к распорядителям информации в соответствии с частью 2 статьи 13 закона "О доступе к публичной информации", если она обладает: информацией о состоянии окружающей среды; информацией о качестве пищевых продуктов и предметов быта; об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают здоровью и безопасности граждан; другой информацией, представляющей общественный интерес (общественно необходимой информацией).



"Отмечаем, что запрашиваемый вами документ не содержит информации, указанной в пунктах 1-3 части 2 статьи 13 закона ("О доступе к публичной информации")", - подчеркнули в "Нафтогазе".



В 2020 группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд гривен.



Кроме того, под руководством Андрея Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.



28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева, который занимал должность председателя правления наблюдательного совета "Нафтогаза", а после назначил на его место Юрия Витренко — исполняющего обязанности министра энергетики.



