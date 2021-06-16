Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год

Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год

НАК "Нафтогаз Украины" отказалась предоставить свой финансовый план на 2021 год. Об этом говорится в ответе "Нафтогаза" на запрос Українських Новин.

"Все показатели, определенные в финансовом плане компании, предназначенны для внутреннего пользования компанией при выполнении своих функций, определенных уставом. Соответственно, в компании отсутствует обязанность предоставлять текст ее финансового плана", - говорится в нем.

Отмечается, что компания может быть приравнена к распорядителям информации в соответствии с частью 2 статьи 13 закона "О доступе к публичной информации", если она обладает: информацией о состоянии окружающей среды; информацией о качестве пищевых продуктов и предметов быта; об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают здоровью и безопасности граждан; другой информацией, представляющей общественный интерес (общественно необходимой информацией).

"Отмечаем, что запрашиваемый вами документ не содержит информации, указанной в пунктах 1-3 части 2 статьи 13 закона ("О доступе к публичной информации")", - подчеркнули в "Нафтогазе".

В 2020 группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд гривен.

Кроме того, под руководством Андрея Коболева последние 4 года "Нафтогаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год.

28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева, который занимал должность председателя правления наблюдательного совета "Нафтогаза", а после назначил на его место Юрия Витренко — исполняющего обязанности министра энергетики.

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