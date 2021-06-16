Нацбанк изменил правила перевода денег с карты на карту

Национальный банк Украины внедряет по всей стране новые правила перевода денег с карты на карту, чтобы защитить средства украинцев от мошенников. Новшества коснутся всех банков.

Нацбанк изменил правила перевода денег с карты на карту

Украинцы, которые обслуживаются в любом банке на территории страны, включая Ощадбанк, ПриватБанк и monobank, должны будут переводить денежные средства по новым правилам. Для противодействия мошенническим схемам, которые работают на перехват кодов транзакций, клиенты банков должны будут для подтверждения перевода ввести длинный пароль.

В НБУ обнародовали специальную инструкцию, чтобы помочь украинцам разобраться в новых правилах перечисления денег с карты на карту.

1. Активируйте запрос на перечисление денежных средств в аккаунте интернет-банкинга.

2. Дождитесь, когда на ваш телефон придет длинный числовой код, присланный банком.

3. Введите все цифры в открывшемся поле и нажмите кнопку "отправить".

Нацбанк изменил правила перевода денег с карты на карту

Стоит отметить, что числовой пароль будет гораздо длиннее, чем ранее. Он будет состоять не менее, чем из восьми цифр. Срок действия кода – 10 минут. Если за это время отправитель не успеет его ввести, то на его телефон придет новый одноразовый пароль.


Шевченко Лилия, Тудей

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