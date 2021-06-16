Загрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровень

Загрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровень

Загрузка металлургических мощностей в США в течение последних трех недель находится на уровне выше 80%, что выше уровней производства до пандемии Covid-19. Тем не менее ажиотажный спрос на сталь в США не сокращается.

На рынке говорят, что автомобильная промышленность, которая более пяти месяцев испытывала затруднения из-за нехватки полупроводников и другого сырья, в ближайшие недели готова перезапустить большие участки производства. Некоторые опасаются, что это вызовет дальнейший дефицит предложения для тех, кто не работает на автомобильном рынке.

По данным Argus, сроки поставки металлопроката под заказ в США выросли с 7 – 9 недель до 8 – 10 недель, а цены на горячекатаный рулон снова росли до 1680 долларов за тонну самовывозом с завода. Спотовые предложения на прошлой неделе были немногочисленными и редкими: складские остатки у трейдеров не превышают нескольких сотен тонн, и большинство заводов, как сообщается, принимают заказы на август.

МинПром по материалам Steelland

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