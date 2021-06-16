Таиланд открыл границу для китайской оцинковки

Таиланд открыл границу для китайской оцинковки

Таиландский Комитет по демпингу и субсидиям объявил об отмене предварительных антидемпинговых пошлин на китайский оцинкованный прокат в рулонах, полосах и листах. Причиной этого решения было названо изменение рыночной ситуации вследствие эпидемии коронавируса.

Расследование по импорту данной продукции стартовало в феврале 2020 г. Его объектом выступал оцинкованный прокат толщиной до 2,3 мм, не предназначенный для автомобилестроения и производства бытовой техники.

В августе 2020 г. было принято решение о введении предварительных антидемпинговых пошлин по ставке 35,67% для всех китайских поставщиков. Их действие прекращено с 8 июня 2021 г. Китайским компаниям будут возвращены уплаченные средства и депозиты.

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